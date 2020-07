Riapre al pubblico la fortezza di Le Castella

(ANSA) - CATANZARO, 28 LUG - Riaprirà il 31 luglio la Fortezza di Le Castella. La struttura, così come già annunciato nelle scorse settimane, ritornerà fruibile al pubblico dopo il completamento degli interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria predisposti dalla Direzione regionale Musei Calabria, guidata da Antonella Cucciniello. Lavori indispensabili per mettere in sicurezza l'edificio monumentale diretto da Rossana Baccari.

"Tale risultato - riporta un comunicato - è stato ottenuto grazie all'azione sinergica messa in campo dai vari istituti territoriali dell'Ufficio periferico del Mibact. Un rapporto di stretta collaborazione, che ha permesso, nonostante la carenza di personale di custodia, di predisporre un servizio coordinato tra le sedi crotonesi afferenti alla Direzione regionale musei Calabria.

Gli interventi effettuati nella Fortezza di Le Castella consentiranno di garantire le condizioni essenziali di fruibilità e la piena applicazione della normativa vigente in materia di contenimento del contagio da Coronavirus, secondo l'apposito Protocollo condiviso che prevede l'introduzione di misure di sicurezza aggiuntive e la predisposizione di azioni finalizzate alla protezione individuale dei lavoratori e del pubblico, prima fra tutte il vincolo di contingentare gli accessi e di definire percorsi obbligati".

La Fortezza potrà essere visitata gratuitamente tutti i giorni, escluso il martedì, con un massimo di 12 persone per volta nell'arco della mezzora. Il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì rimarrà aperta al pubblico dalle 14.15 alle 19.15, il sabato e la domenica dalle 8.15 alle 19.15. (ANSA).