Berlinguer, Friedman, Piano e Veltroni finalisti 'Caccuri'

(ANSA) - CACCURI (CROTONE), 28 LUG - Sono Bianca Berlinguer con Storia di Marcella che fu Marcello (La Nave di Teseo), Alan Friedman con Questa non è l'Italia (Newton Compton), Renzo e Carlo Piano con Atlantide. Viaggio alla ricerca della bellezza (Feltrinelli) e Walter Veltroni con Odiare l'odio (Rizzoli) i quattro finalisti selezionati per l'edizione 2020 del Premio Letterario Caccuri interamente dedicato alla saggistica. La manifestazione, giunta alla nona edizione, si terrà eccezionalmente dal 19 al 24 settembre nel borgo medioevale del Crotonese.

"L'Accademia dei Caccuriani, associazione culturale non profit che da quasi 10 anni organizza il premio - spiega una nota - ha annunciato i titoli che si contenderanno l'ambìto riconoscimento al termine di sei giornate all'insegna della lettura, con un programma ricco di suggestioni che intende, quest'anno più che mai, dare il proprio contributo al settore editoriale e al dibattito pubblico sui principali temi di attualità, senza dimenticare l'intrattenimento e l'appartenenza al territorio in un'ottica globale".

"Questa edizione del premio è una vera e propria sfida - dichiarano gli organizzatori -, una scelta di resistenza culturale di fronte alle avversità e all'imprevedibilità del presente e del futuro. Si riparte dalla cultura e dal territorio, fondamentali risorse del Paese." I quattro saggi - selezionati da un comitato scientifico presieduto dallo storico Giordano Bruno Guerri - saranno votati da una giuria popolare e da una nazionale, composte in totale da 110 giurati (30 i nazionali e 80 gli accademici), il vincitore si aggiudicherà la 'Torre d'Argento - Premio Bper' forgiata dal maestro orafo Michele Affidato.

Il palmares dei vincitori del contest di saggistica delle precedenti edizioni annovera Pino Aprile, Roberto Napoletano, Barbara Serra, Claudio Martelli, Gianluigi Nuzzi, Antonio Padellaro, Nicola Gratteri e Carlo Cottarelli. (ANSA).