Coronavirus:4 nuovi positivi in Calabria, 3 sono post sbarco

(ANSA) - CATANZARO, 22 LUG - Quattro nuove positività al coronavirus sono state accertate in Calabria a fronte di 1.049 tamponi eseguiti. Tre, riferisce il bollettino della Regione, sono riconducibili allo sbarco di migranti avvenuto a Roccella Ionica l'11 luglio scorso. Il numero dei casi attuale sale così a 75 mentre quello dei positivi da inizio pandemia a 1.234 con 110.615 tamponi effettuati. I guariti sono 1.071 e le vittime 97. Nei reparti di malattie infettive sono ricoverate 3 persone mentre altre 40 sono in isolamento domiciliare. I casi sono distribuiti a: Catanzaro 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti. Cosenza 18 in isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 1 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti.

Crotone 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia 1 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Il caso rilevato al Laboratorio di Cosenza è una conferma dopo una positività sierologica, positivo solo per il Gene N e non riconducibile a catena di trasmissione nota.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 9.542. (ANSA).