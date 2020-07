Armi: un fucile, una pistola e munizioni trovate nel reggino

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 15 LUG - Armi e munizioni sono state trovate, in due distinti servizi, nel corso di controlli di vaste aree dei centri urbani sino alle pendici aspromontane, disposti dalla Compagnia di Locri e condotti dai militari della Stazione di Platì e di Sant'Ilario dello Ionio, con la collaborazione di personale dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria del Goc di Vibo Valentia.

In un terreno demaniale in località Passo di Sava di Platì, i carabinieri hanno trovato un fucile monocanna di fabbricazione artigianale privo di matricola e una cartuccia cal.8. Inoltre, in terreno demaniale nei pressi del cantiere per i lavori di ristrutturazione del "Castello di Condojanni", a Sant'Ilario dello Ionio, hanno rinvenuto una pistola a tamburo priva di matricola.

Le armi e le munizioni sono state sequestrate e messe a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell' invio al Reparto carabinieri Investigazioni scientifiche (Ris) di Messina per gli accertamenti tecnici necessari a evidenziare eventuali impronte presenti ed il ripristino del numero di matricola, al fine di risalire al reale proprietario. (ANSA).