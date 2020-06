Controlli Cc movida, sospesa attività locale

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 29 GIU - Sospesa l'attività di un locale della movida sul litorale di Schiavonea a Corigliano Rossano ed elevata una multa pari a 17 mila euro al titolare. È il risultato dell'attività di controllo della vita notturna sul litorale da parte dei carabinieri della Compagnia di Corigliano.

I militari, supportati dai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Cosenza, hanno ispezionato alcuni i locali notturni, riscontrando in uno di questi la presenza del 20 per cento del personale dipendente senza un regolare contratto di lavoro. Inoltre, all'interno dell'attività commerciale, non era attuato alcun protocollo previsto per contrastare la diffusione del Covid 19. Il titolare è stato anche sorpreso a somministrare alcolici ad un minorenne.

L'attività commerciale è stata sospesa ed il titolare è stato sanzionato con una multa pari a 17 mila euro. Nel corso della stessa attività i carabinieri hanno denunciato due giovani per detenzione di marijuana ai fini dello spaccio. La sostanza, già divisa in dosi, stava per essere ceduta a giovanissimi.

