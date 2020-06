Spari contro ingresso ristorante,arrestato presunto autore

(ANSA) - CASTROVILLARI (COSENZA), 06 GIU - E' stato arrestato all'alba dai carabinieri un uomo di 40 anni ritenuto il responsabile dei due atti intimidatori perpetrati contro il ristorante "L'Antico Torchio" di Castrovillari.

Il quarantenne che è incensurato e vive a Frascineto, sarebbe anche il responsabile di un'aggressione con spray urticante avvenuta, sempre nella città del Pollino, ai danni di un panettiere di Morano. L'uomo, che colleziona armi, è stato individuato dai militari della Compagnia di Castrovillari che erano sulle sue tracce già dalla notte in cui si è verificato il primo attentato, tra l'1 e 2 giugno. L'arresto stato fatto a poche ore dal secondo atto intimidatorio avvenuto nella notte.

Nel corso della perquisizione domiciliare i carabinieri hanno trovato circa 100 armi da fuoco, di diverso calibro e modello, che l'uomo deteneva pare regolarmente.

Con l'arresto del presunto autore perde consistenza l'ipotesi che alla base dei due atti intimidatori ci fosse la criminalità organizzata anche se al momento non sono state fornite motivazioni sulle motivazioni alla base dei due episodi.

Da appurare, inoltre, anche le ragioni per le quali l'uomo avrebbe aggredito un panettiere di Morano Calabro che stava consegnando il pane ad un supermercato della città. (ANSA).