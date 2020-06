Su ciclomotore forza posto di blocco, arrestato un 20enne

(ANSA) - GIOIA TAURO, 04 GIU - A bordo di un ciclomotore ha forzato un posto di blocco ma è stato raggiunto dopo un breve inseguimento ed arrestato dai carabinieri. E' successo a Gioia Tauro. I militari di una pattuglia della Stazione hanno intimato l'alt ad un ciclomotore con due soggetti a bordo privi dei caschi di protezione. Alla vista dei militari, però, il conducente ha accelerato nel tentativo di sottrarsi al controllo. I carabinieri si sono posti all'inseguimento lungo le vie del centro cittadino. Poco dopo, in contrada Ciambra, i militari hanno trovato il ciclomotore parcheggiato sul retro di un container, occultato da un telone verde. Subito dopo i carabinieri hanno identificato il conducente, un ventenne, che è stato riconosciuto dagli stessi militari come il giovane alla guida. Dagli accertamenti, i carabinieri hanno accertato che era sprovvisto del titolo di guida perché mai conseguito e che il ciclomotore era privo della copertura assicurativa, della revisione e di documentazione.

Il giovane è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e posto agli arresti domiciliari. Il giudice del Tribunale di Palmi, dopo avere convalidato l'arresto, ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana. (ANSA).