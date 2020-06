Colpi fucile contro porta ristorante

(ANSA) - CASTROVILLARI, 02 GIU - Intimidazione la scorsa notte ai danni di un ristorante di Castrovillari. Ignoti hanno esploso cinque colpi di fucile contro la porta d'ingresso del locale. Sull' accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Castrovillari. Quella della scorsa notte é l'ennesima intimidazione che viene messa in atto a Castrovillari.. Nello scorso mese di ottobre ci furono una serie di atti delinquenziali, colpi d'arma da fuoco, bottiglie incendiarie e incendi, ai danni di attività commerciali, in particolare rivendite di autovetture. I responsabili, grazie a un'approfondita indagine delle forze dell"ordine, vennero identificati e arrestati. Adesso il nuovo episodio che rinnova la preoccupazione per la situazione dell'ordine pubblico nella città del Pollino. (ANSA).