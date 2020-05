Due arresti per detenzione e spaccio di droga a Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 25 MAG - Due persone, Morchid Badr, di 21 anni, di nazionalità marocchina, e Giuseppe Marino, di 45, di Catanzaro, sono stati arrestati e posti ai domiciliari dagli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catanzaro con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di spaccio di sostanza stupefacente.

I due agenti, mentre percorrevano Corso Mazzini a Catanzaro, hanno notato due giovani, uno dei quali straniero che con fare circospetto, si scambiavano un piccolo involucro di plastica. Bloccati, i due, sono stati perquisiti e addosso al giovane italiano è stato trovato e sequestrato l'involucro appena ricevuto contenente una dose di marijuana ceduta dietro il pagamento di cinque euro. Nei pressi del luogo dove era avvenuto lo scambio, i poliziotti hanno individuato un appartamento con all'interno un cittadino catanzarese,Giuseppe Marino che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di tre involucri con 170 grammi di sostanza stupefacente, della medesima tipologia e qualità di quella poco prima ceduta al diciannovenne.

L'abitazione, ritenuta la base dell'attività di spaccio, sono stati trovati e sequestrati due bilancini, 45 euro in banconote di piccolo taglio, un coltello con tracce della sostanza in questione e due telefoni cellulari. (ANSA).