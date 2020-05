Spiagge Catanzaro Lido senza ombrelloni

(ANSA) - CATANZARO, 18 MAG - Ripartenza col freno a mano tirato per gli stabilimenti balneari del quartiere Lido di Catanzaro. Nonostante le linee guida sulla ripartenza autorizzino l'apertura a partire dal 20 maggio, la spiaggia della frazione marinara del capoluogo è ancora come la si vede d'inverno. I titolari delle licenze dei cosiddetti "lidi della Marina" non hanno ancora accennato a montare le strutture anche per avere preso nota delle linee guida solo nella serata di ieri. Già dalle prossime ore, comunque, è prevedibili l'avvio dei lavori per l'allestimento di ombrelloni e sdraio secondo le nuove norme sul distanziamento. Riaperte invece le altre attività: bar, pasticcerie, abbigliamento, calzature e gioiellerie hanno ripreso la loro attività. Pochi, comunque, i clienti e in molti casi si entra uno alla volta. Alla cassa la distanza è indicata sul pavimento: un metro e mezzo tra i clienti in fila e un metro tra il cliente e il cassiere. Tra i bar non tutti hanno riaperto a causa della ristrettezza dei locali.