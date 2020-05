Tute non conformi 118,segnalazione a Nas

(ANSA) - COSENZA, 6 MAG - Alcuni dispositivi di protezione individuale non conformi, in particolare delle tute monouso, sono stati consegnati agli operatori del 118 dell'area di Cosenza. A denunciare la circostanza sono stati gli stessi addetti al servizio che hanno reso noto di avere fatto delle specifiche segnalazioni ai carabinieri del Nas.

Il materiale rientrerebbe nelle forniture in dotazione ai sanitari, ma - secondo quanto riferito - si tratta di tute prodotte in Cina e che riportano sulla confezione la dicitura "non è sterile". Gli operatori sollecitano un'indagine che serva a fare la necessaria chiarezza sulla dotazione di questi dispositivi di protezione individuale e sul loro livello di sicurezza.