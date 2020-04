Da Comune colombe e mascherine famiglie

(ANSA) - SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (REGGIO CALABRIA), 10 APR - Una colomba pasquale e due mascherine di tipo chirurgico.

E' il dono che l'amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte sta consegnando, casa per casa, ad ognuna delle famiglie del centro del reggino.

I volontari del Gruppo comunale della Protezione civile stanno bussando per ringraziare i cittadini per il rispetto delle regole e per dare il tipico dolce pasquale e i dispositivi di protezione. "La nostra comunità -afferma il sindaco Francesco Malara - si è fatta trovare preparata a questo terribile evento storico ed è per questo che ringrazio, tra i propri figli, sia gli operatori sanitari sparsi in tutta Italia sia quelli presenti sul territorio che non hanno fatto mancare mai la propria presenza, ed anche gli imprenditori che hanno dimostrato la loro solidarieta e quelli che hanno avuto la possibilita di tenere sempre e comunque aperti i propri esercizi commerciali, ed ancora tutti gli impiegati comunali".