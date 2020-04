In Calabria 833 positivi, più 16 su ieri

(ANSA) - CATANZARO, 7 APR - Sono 833, 16 più di ieri, i casi positivi al coronavirus in Calabria. Lo riferisce il bollettino della Regione che a fronte di 12.622 tamponi rileva che i negativi sono 11.789. Le vittime sono 60, 2 più di ieri. I positivi sono distribuiti: Catanzaro 57 in reparto; 7 in rianimazione; 73 in isolamento domiciliare; 13 guariti; 23 deceduti. Cosenza 50 in reparto; 3 in rianimazione; 173 in isolamento domiciliare; 8 guariti; 17 deceduti. Reggio Calabria 35 in reparto; 4 in rianimazione; 178 in isolamento domiciliare; 15 guariti; 11 deceduti. Vibo Valentia 8 in reparto; 47 in isolamento domiciliare; 1 guarito; 4 deceduti. Crotone 19 in reparto; 79 in isolamento domiciliare; 3 guariti; 5 deceduti. II dato relativo alla provincia di Vibo è aggiornato a ieri in quanto i tamponi sono ancora in fase di processazione. I soggetti in quarantena volontaria sono 8207: Cosenza: 2436, Crotone 1350, Catanzaro 1461, Vibo 402 e Reggio 2558. Le persone giunte in Calabria registrate al sito della Regione sono 13.675.