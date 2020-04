Si ferisce lavorando con motozappa,grave

(ANSA) - CASSANO ALLO JONIO (COSENZA), 5 APR - Stava lavorando in un terreno agricolo di sua proprietà con l'ausilio di una motozappa quando, per cause in corso di accertamento, si è ferito in modo grave ad una gamba. Vittima dell'incidente sul lavoro un settantasettenne di Cassano allo Jonio immediatamente soccorso dagli operatori del Suem 118 che in considerazione della gravità delle ferite riportate hanno allertato l'elisoccorso che ha trasportato l'anziano nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza dove si trova ricoverato.

Oltre ai sanitari, sul luogo dell'accaduto, nella frazione Sibari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari e i carabinieri della tenenza di Cassano allo Jonio che hanno provveduto a svolgere tutti i rilievi del caso e ad avviare gli accertamenti necessari a stabilire la dinamica dell'accaduto.