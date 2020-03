Si dimette capo prot. civile Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 31 MAR - Il responsabile ad interim della Protezione civile della Regione e soggetto delegato per l'emergenza Covid Domenico Pallaria si è dimesso dall'incarico.

E' stata la presidente della Regione Jole Santelli a renderlo noto comunicando di avere "preso atto delle dimissioni". Le dimissioni fanno seguito alle polemiche scoppiate dopo la trasmissione Report di ieri sera durante la quale è stato trasmesso un brano dell'intervista a Pallaria in cui il dirigente ha detto "io non mi sono mai interessato di edilizia sanitaria, di attrezzature sanitarie. Io mi occupo di altre cose. Se lei mi dice 'che cos'è un ventilatore?', non le saprei nemmeno dire". La Santelli ha fatto sapere che "fino all'espletamento della nomina del nuovo responsabile, attraverso procedura selettiva, l'interim è attribuito al dirigente generale del dipartimento di riferimento Fortunato Varone". Dal canto suo Pallaria ha detto che le frasi andate in onda sono state "artatamente estrapolate da un un contesto".