Covid19,progetto messa in rete soccorsi

(ANSA) - CATANZARO, 31 MAR - Collegare chi è impegnato nei soccorsi e facilitare, rendendole più efficienti, le operazioni a ogni livello. E' l'obiettivo del progetto "Point-Italia" (Piattaforma Operativa di Interscambio) ideato da Piero Nunzio Fusaro.

"L'idea utilissima anche per quanto concerne l'emergenza coronavirus - spiega Fusaro - si sviluppa a seguito delle esperienze maturate nel mondo del soccorso, come volontario Prociv, nell'Esercito e, successivamente, come volontario e discontinuo nei Vigili del Fuoco attualmente in forza al Comando di Cosenza. Si punta a creare una piattaforma operativa, che ha come scopo supportare le sedi operative di gestione e di coordinamento del soccorso. La piattaforma, pensata per essere d'aiuto al Sistema nazionale, mette "in rete" le sale operative fornendo diversi dati di strutture, mezzi, attrezzature, uomini, distanze/tempi, integrati in una cartografia territoriale e nazionale che comprende le regioni italiane". Il progetto è attualmente al vaglio degli organi ministeriali.