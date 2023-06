A Potenza il 4/6 nel Parco Baden Powell la Giornata dello Sport

(ANSA) - POTENZA, 03 GIU - "Riteniamo fondamentale portare lo sport tra la gente, far conoscere, avvicinare e far provare a tutti le diverse discipline, grazie ai presidenti e delegati regionali, nonché tecnici e operatori sportivi, che hanno deciso di aderire al nostro invito, supportandoci e portando le loro conoscenze al servizio della cittadinanza". Così - in una nota - il presidente del Coni Basilicata, Leopoldo Desiderio, presentando la Giornata nazionale dello Sport, che, a Potenza, domani, domenica 4 giugno, dalle ore 9, sarà ospitata nel Parco Baden Powell.

Si tratta di "una grande festa aperta a tutti, che - è scritto nel comunicato - si svolge contemporaneamente su tutto il territorio nazionale. Una giornata all'insegna di chi ama e pratica lo sport e della promozione di tutte le discipline sportive coinvolte, con eventi e manifestazioni in molti Comuni italiani".

"Invitiamo - ha concluso Desiderio - dai più grandi ai più piccoli, a venirci a trovare nella mattinata di domenica al Parco Baden Powell, anche solo per trascorrere qualche ora insieme". (ANSA).