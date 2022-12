Vigili del fuoco: nel 2022 nel Potentino seimila interventi

(ANSA) - POTENZA, 31 DIC - Sono stati più di seimila gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco del comando di Potenza che, oltre alla sede del capoluogo, hanno cinque distaccamenti (a Lauria, Melfi, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Villa d'Agri) e due distaccamenti volontari (a San Chirico Raparo e a Terranova di Pollino).

Lo ha reso noto il comando provinciale. In particolare 3.390 interventi hanno riguardato apertura porte per smarrimento delle chiavi, guasti alle serrature e ascensori bloccati; 828 incendi "generici"; 729 incendi di bosco, sterpaglie e colture; 185 verifiche per dissesto statico; 184 "per danni provocati da acqua in genere"; 174 soccorsi a persone; 253 per incidenti stradali; 261 salvataggi di animali e 119 per fughe di gas.

Sono stati eseguiti anche circa 35 sopralluoghi tecnici investigativi per scoprire le cause di alcuni incendi; oltre 90 interventi in mare, soccorsi a persone e rimozione di ostacoli alla navigazione, in coordinamento con la capitaneria di porto di Maratea. Infine, sono state inviate "sezioni operative su calamità naturali nelle Marche e in Calabria" e sono stati eseguiti diversi servizi di vigilanza in locali di pubblico spettacolo e strutture sportive. (ANSA).