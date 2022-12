Controlli dei Carabinieri nel Materano, denunciate due persone

(ANSA) - MATERA, 28 DIC - Due persone sono state denunciate in stato di libertà alla magistratura nell'ambito dei controlli effettuati in provincia di Matera dai Carabinieri. In particolare, le due persone sono state denunciate per detenzione illecita finalizzata alla vendita di sostanze stupefacenti e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Nelle due circostanze, i militari dell'Arma hanno sequestrato complessivamente 28 grammi di hashish, 5.500 euro in banconote di piccolo taglio - provento, secondo gli investigatori, dell'attività di spaccio - un bilancino di precisione e un bastone con l'estremità ricoperta di nastro isolante per l'impugnatura.

In totale, durante i controlli, sono state controllate 91 autovetture; identificate 114 persone; elevate "numerose contravvenzioni al codice della strada" e sono stati poi controllati dieci esercizi commerciali e sono state sequestrate alcune dosi di hashish per uso personale. (ANSA).