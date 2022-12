Teatro: a Potenza il 30/12 storia dell'assassino di Lennon

(ANSA) - POTENZA, 27 DIC - Sarà una "narrazione musicale" quella che andrà in scena il prossimo 30 dicembre, al teatro Stabile di Potenza, ideata, scritta e raccontata dallo storytelling potentino Dino De Angelis che ha descritto ai giornalisti, stamani a Potenza, le peculiarità di "Ho ucciso John Lennon - Storia di un assassino che leggeva libri".

"La nostra - ha spiegato - è la scelta di un mito senza tempo, che attraversa molte generazioni. È la sua figura che ci piaceva portare in evidenza puntando il nostro focus su un processo mentale su colui che ha deciso di ucciderlo, Mark David Chapman. Se riusciamo a portare a galla la sua qualità psichica, abbiamo fatto un buon lavoro".

Nel "racconto omicida", De Angelis si avvarrà del contributo di Antonio Rosa alle tastiere e Vito Benedetto alla chitarra, che produrranno musiche originali che accompagneranno la voce narrante di uno degli episodi delittuosi più efferati e dalla più vasta eco mondiale, come l'uccisione della rock star intergenerazionale, avvenuta l'8 dicembre 1980.

L'evento culturale sarà accompagnato, fino al 3 gennaio, da una mostra che raggruppa 22 artisti che hanno realizzato quadri, sculture e manufatti che ripercorrono il tema dello spettacolo che ha anche una finalità sociale, con l'iniziativa possibile dell'acquisto del "biglietto sospeso". (ANSA).