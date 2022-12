Salute: il Madonna delle Grazie avrà un nuovo "blocco parto"

(ANSA) - MATERA, 27 DIC - Cominceranno a marzo del 2023 - e dovranno concludersi in un anno e otto mesi - i lavori di realizzazione del nuovo "blocco parto" dell'ospedale Madonna delle Grazie, a Matera. La delibera di aggiudicazione dei lavori, che costeranno 1,8 milioni di euro, è stata firmata oggi.

La nuova struttura - "che potenzierà l'attuale servizio ostetrico-ginecologico" - avrà una superficie di circa 600 metri quadrati e "sorgerà in contiguità del corpo A dell'ospedale, adiacente al blocco operatorio", ha spiegato l'Azienda sanitaria di Matera in una nota.

"Il progetto prevede tre sale parto, di cui una attrezzata per il parto in acqua, tre sale travaglio con annesse aree osservazione post parto, un ambulatorio dedicato alle gestanti, una sala di attesa per gli accompagnatori e tutti gli ambienti tecnici e funzionali previsti dall'attuale normativa.

Peculiarità del progetto - è scritto nella nota - oltre ad una rinnovata funzionalità degli spazi rispetto all'attuale blocco parto, è il collegamento diretto con il blocco operatorio del quale una sala operatoria sarà dedicata esclusivamente alle attività ostetriche e ginecologiche".

Il direttore generale dell'Asm, Sabrina Pulvirenti, ha sottolineato che "l'ospedale di Matera si doterà di un blocco parto di alto livello, moderna ed efficiente, che garantirà la migliore assistenza alla gravidanza con spazi dedicati, riservati e tranquilli. Le aree per l'assistenza ostetrica e neonatale saranno funzionalmente collegate tra loro e con la sala operatoria in modo da garantire elevati standard di sicurezza, pur garantendo la possibilità di vivere il parto come evento naturale". (ANSA).