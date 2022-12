Manovra: FdI a Governo, "intervenire sulla frana di Maratea"

(ANSA) - POTENZA, 24 DIC - L'on. Aldo Mattia (FdI) ha reso noto che, durante la discussione della manovra economica alla Camera dei Deputati, nelle scorse ore, il Governo ha espresso "parere favorevole" ad un suo emendamento sulla frana che, il 30 novembre scorso, ha gravemente danneggiato e interrotto la strada statale 18, a Castrocucco di Maratea (Potenza).

"Al Governo - ha spiegato Mattia - ho chiesto di valutare l'opportunità di adottare, con il primo provvedimento utile, ulteriori disposizioni necessarie a garantire il miglior ristoro alla popolazione residente a Maratea per i danni subiti dai violenti eventi calamitosi, stanziando risorse economiche adeguate".

Nella stessa nota - nella quale anche l'on. Salvatore Caiata (FdI) ha espresso "soddisfazione" per il parere del Governo sull'emendamento - il sen. Gianni Rosa (FdI), ha parlato di "un altro passo in avanti. Non ci fermeremo fino a quando la problematica di Maratea non troverà completa soddisfazione".

Critica, invece, la posizione dell'on. Enzo Amendola (Pd), il quale ha sottolineato che "il Governo, con il voto del centrodestra, ha bocciato un ordine del giorno con la richiesta di stato di emergenza per Maratea". Amendola, firmatario dell'ordine del giorno, oltre allo stato di emergenza, aveva chiesto "la previsione di risorse aggiuntive al fine di affrontare le rilevamenti criticità di messa in sicurezza delle aree interessate dai movimenti franosi", con riferimento anche a quelle di Pisticci e Pomarico (Matera). Amendola ha chiesto anche di attivare "un tavolo istituzionale" con la Regione Basilicata e gli enti locali "per affrontare nel complesso le principali emergenze legate al dissesto su tutto il territorio regionale". (ANSA).