Nel 2022 nel Materano 67 persone arrestate dalla Polizia

(ANSA) - MATERA, 21 DIC - Nel 2022, in provincia di Matera, sono state 67 le persone arrestate e 494 quelle denunciate in stato di libertà dalla Polizia. Lo ha reso noto il questore Eliseo Nicolì, che dal 1 gennaio prossimo andrà in pensione. Gli subentrerà Emma Ivagnes, attuale dirigente a Bari per il Compartimento della Polizia ferroviaria di Puglia, Basilicata e Molise. (ANSA).