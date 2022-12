Musica: 'Dammi spazio', un contest per band e solisti lucani

(ANSA) - POTENZA, 21 DIC - Sarà possibile fino alle ore 18 del 24 dicembre iscriversi al contest musicale "Dammi spazio", indetto dall'Arci Basilicata in collaborazione con Officine culturali-Al Verde, l'etichetta discografica Lukania Sound Digital e la Regione Basilicata. L'obiettivo - è spiegato in un comunicato - è quello "di promuovere la creatività, la libera espressione nonché la produzione culturale e artistica, soprattutto quelle di cui sono capaci i giovani".

Il concorso (gratuito) "è aperto esclusivamente a solisti lucani e band di cui almeno un componente risiede in Basilicata: saranno ammesse solo le esecuzioni di brani originali (no cover) e non c'è alcun vincolo di genere musicale. Una giuria d'eccezione - composta da Zibba; Luca Persico 'O Zulù dei 99 posse; Teresa Mariano, manager e creativa di marketing musicale; e Alioscia Bisceglia dei Casino Royale - selezionerà due band o solisti che avranno diritto alla registrazione professionale di un brano, alla distribuzione dello stesso, alla promozione da parte di un ufficio stampa, alla partecipazione a workshop con artisti di fama nazionale, a un mini-tour nei circoli Arci della regione". (ANSA).