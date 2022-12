Lavoro: mons. Ligorio dai sindacati, "messaggio di speranza"

(ANSA) - POTENZA, 21 DIC - "Consegnare un messaggio di fiducia e di speranza da parte di tutta la Chiesa locale al mondo del lavoro lucano attraversato da mille difficoltà": domani, 22 dicembre, l'arcivescovo di Potenza, mons. Salvatore Ligorio, "continuerà il suo pellegrinaggio sinodale pre-natalizio tra i soggetti che animano la società di Basilicata e dopo aver incontrato gli imprenditori, incontrerà i sindacati".

L'appuntamento è per le ore 11.30, nel capoluogo lucano, nella sede della Cgil in via del Gallitello, 163 "dove sarà ricevuto dai segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Angelo Summa, Vincenzo Cavallo e Vincenzo Tortorelli e dalle rispettive delegazioni".

Nel comunicato diffuso dall'Ufficio comunicazioni sociali dell'Arcidiocesi metropolitana di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, è inoltre specificato che "mons. Ligorio ha già avuto modo nei giorni scorsi di denunciare l'aumento della povertà in Diocesi, la solitudine degli anziani e la piaga dell'emigrazione giovanile che depaupera il Mezzogiorno di quanto più necessario per crescere, oltre alla condizione delle donne praticamente ancora ai margini del mercato del lavoro. Si tratta temi che sicuramente ritorneranno nell'incontro di domani". (ANSA).