'Case ospitanti', il 30 dicembre il percorso a Matera

(ANSA) - MATERA, 20 DIC - C'è anche il Museo archeologico ''Domenico Ridola'', casa della cultura della memoria storica di Matera, nel percorso delle "Case ospitanti" che - come accade da otto anni, ogni 30 dicembre - porta a Matera turisti e residenti alla scoperta della città, tra i rioni Sassi e il Piano.

E' la novità del percorso turistico culturale di trekking urbano 2022, che vede le case di dieci famiglie aprire le porte per accogliere i visitatori per uno spettacolo musicale, degustare un dolce locale o apprezzare le architetture di antiche abitazioni o le fotografie realizzate nelle passate edizioni di ''Case Ospitanti''.

Il programma della manifestazione è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa dal presidente dell'Ente Parco Michele Lamacchia. (ANSA).