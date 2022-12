Fondi Ue: Commissione, ok a lavori Torre Guevara di Potenza

(ANSA) - POTENZA, 19 DIC - La visita della Commissione Europea e della Regione Basilicata al cantiere di riqualificazione dell'area della Torre Guevara, a Potenza, è culminata, stamani, con un parere positivo in merito all'andamento dei lavori del progetto finanziato con l' "Investimento Territoriale Integrato Sviluppo Urbano - Potenza" attraverso l'accordo tra Regione, Provincia e Comune.

"Sono stati soddisfatti - ha reso noto l'ufficio stampa della Provincia di Potenza - i requisiti previsti nel finanziamento e il rispetto dei tempi e della riqualificazione di un'area a cui i potentini tengono molto ed aspirano ad utilizzare a pieno titolo come naturale prosecuzione della via pedonale più importante della città".

"La Provincia di Potenza - ha detto il presidente Christian Giordano - conferma l'impegno a guardare ad una dimensione di interventi coordinati sul territorio con gli altri enti territoriali, proprio come nel caso del lavoro della Torre Guevara e quello presentato pochi giorni fa, nella Villa del Prefetto". (ANSA).