Musica: 16 appuntamenti per stagione concertistica dell'Amb

(ANSA) - POTENZA, 12 DIC - Sono 16 gli appuntamenti del cartellone concertistico di Ateneo Musica Basilicata, giunto alla sua 36/a edizione, in programma a Potenza dal primo gennaio 2023: lo hanno presentato alla stampa stamani, a Potenza, il presidente di Amb, Pasquale Scavone, e il direttore artistico, Giovanna D'Amato, che hanno anche annunciato - una "novità rispetto al passato" - "una nuova location per tre eventi, l'auditorium del centro sociale di Malvaccaro, a Potenza".

Si comincerà, come da tradizione, il primo gennaio con il "Gran galà di Capodanno - I tre tenori" e si finirà il 14 aprile con la performance di Beatrice Venezi, ma all'interno del cartellone, tra le altre esibizioni, anche quelle per le celebrazioni per i 300 anni dei "Concerti brandeburghesi", il canto napoletano di Serena Autieri, un omaggio a Maria Callas nel centenario dalla nascita e la performance del pianista Paolo Scafarella.

In dieci spettacoli protagonista sarà l'Orchestra Sinfonica Ico 131 Basilicata, che riunisce le eccellenze musicali della regione e che diventa partner dell'Ateneo. Presso il Centro Sociale di Malvaccaro, nuova "residenza artistica" del Comune di Potenza e sede dell'Orchestra, gli appuntamenti saranno con la violinista Anna Tifu il 10 febbraio, il 31 marzo con Scafarella e il 14 aprile con il concerto conclusivo della stagione.

(ANSA).