Covid: in Basilicata positivi in aumento e altre sei vittime

(ANSA) - POTENZA, 09 DIC - Sei morti rispetto ai due della settimana precedente e 1.046 nuovi positivi rispetto a 867: sono i dati del bollettino della task force regionale per il periodo dal 2 all'8 dicembre.

Sono stati processati 4.342 tamponi, con una tasso di positività in crescita al 24,09 per cento, rispetto al 21,3 per cento precedente. Sono guarite 371 persone rispetto alle 380 della settimana dal 25 novembre al primo dicembre. Negli ospedali di Potenza e Matera sono ricoverate 35 persone, una delle quali è curata in terapia intensiva. Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica è del dieci per cento (era all'otto per cento), quello dei posti letto in terapia intensiva è rimasto fermo all'uno per cento. (ANSA).