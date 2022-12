Natale: a Potenza in piazza albero a risparmio energetico

(ANSA) - POTENZA, 07 DIC - Un albero alto 15 metri, 600 sfere colorate, 32 mila led, dal consumo energetico molto basso, sarà il simbolo del Natale della città di Potenza, la cui amministrazione, oggi, ha presentato il cartellone degli eventi per le prossime festività, durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l'assessore alla cultura, Stefania D'Ottavio, quelli alle attività produttive, Vittoria Rotunno, e alle politiche sociali, Fernando Picerno, oltre al sindaco, Mario Guarente.

Tra le cose sottolineate in modo particolare, il presepe del maestro Francesco Artese, che il Rotary club Potenza ha donato al Comune, ospitato all'interno dell'atrio del Palazzo di Città, l'albero allestito nel foyer del teatro Stabile, il mercatino che sarà inaugurato domani, 8 dicembre, con l'accensione delle luminarie.

L'amministrazione ha concesso gli spazi per la realizzazione di appuntamenti, tra i quali spiccano l'animazione per i più piccoli, l'angolo del gusto, un mercatino dello scambio, particolarmente improntato sull'oggettistica natalizia all'interno dell'impianto scale mobili, mostre, spettacoli, performance, un progetto di videomapping sugli edifici della parte antica della città, e diversi momenti per rinsaldare il rapporto della città con la Parata dei Turchi; per le 'Residenze artistiche', una ricerca fotografica su Potenza, il laboratorio di arti visive, un workshop fotografico. Il 27 e il 28 dicembre mattina, pomeriggio e sera al centro sociale la conclusione delle 'residenze' con spettacoli per diversi target: infanzia e gioventù, famiglie e adulti".

L'assessorato alle politiche sociali, per coinvolgere gli adolescenti, ha previsto quattro progetti e un impegno finanziario di 60 mila euro, che interessasse rioni quali Bucaletto, Malvaccaro, Macchia Romana, scuole e associazioni, attraverso iniziative, concerti, manifestazioni di strada e giochi. Infine è prevista la riapertura della "Galleria civica" il 9 dicembre, e il 12 dicembre l'incontro con Vincenzo Schettini, che porterà "La fisica che ci piace" al teatro Stabile. (ANSA).