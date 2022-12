Il vescovo di Potenza firma contro il cibo sintetico

(ANSA) - POTENZA, 07 DIC - Anche l'arcivescovo metropolita di Basilicata, monsignor Salvatore Ligorio, ha aderito all'iniziativa nazionale delle Coldiretti per dire no al cibo sintetico, che mette a rischio il futuro dei nostri allevamenti e dell'intera filiera del cibo Made in Italy. Lo ha reso noto la Coldiretti Basilicata.

"Abbiamo accolto con immenso piacere la decisione dell'arcivescovo di Potenza - ha spiegato il presidente della Coldiretti lucano, Antonio Pessolani - che ha condiviso questa nostra battaglia di civiltà. Sono migliaia i lucani che hanno firmato la petizione e che hanno da subito compreso i rischi di questa deriva che non ha precedenti". (ANSA).