Cinema: Lfc, in Basilicata saranno formate le maestranze

(ANSA) - POTENZA, 03 DIC - "Faremo in modo che la Basilicata possa diventare protagonista del cinema non solo per le location, ma anche per le professionalità che vogliamo formare": lo ha detto, stamani, durante un talk organizzato nell'ambito dell'ultima giornata del Potenza Film Festival sulla crisi del settore cinematografico, la vicepresidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello. In particolare, Romaniello ha ipotizzato "soluzioni territoriali" rispetto alla crisi di un settore che ha visto nell'ultimo anno una perdita del 71% di pubblico nelle sale, rispetto all'anno precedente.

La soluzione prospettata dalla Lucana Film Commission prevede che "in Basilicata venga data ancora più professionalità alle maestranze: vogliamo - ha aggiunto la vicepresidente della Lfc - istituire scuole di formazione per le professioni che richiede il cinema, in maniera tale che nella nostra regione si crei un bacino di professionalità da poter offrire alle produzioni di cui Basilicata diventerà protagonista non solo per i luoghi, ma anche per il lavoro che potrà offrire dietro le quinte". (ANSA).