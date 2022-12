Sud: Svimez, "2.000 giovani via da Basilicata, il 50% laureati"

(ANSA) - POTENZA, 02 DIC - "Uno dei dati più preoccupanti e che ci deve far riflettere è quello sui giovani: nel 2020 dalla Basilicata sono andati via 2.002 giovani dei quali oltre mille sono laureati": lo ha detto, stamani a Potenza, il direttore generale dello Svimez, Luca Bianchi, in un incontro su "L'economia e la società del Mezzogiorno", organizzato dalla Camera di Commercio di Potenza per aprire un focus sui recenti dati del rapporto Svimez 2022 in relazione alla Basilicata. Il dato evidenziato rende ancora più ampio il divario tra nord e sud in una regione in cui, ha aggiunto Bianchi, "anche per il 2023 ci sarà una piccola recessione, con un -0,4%, ed è un peccato perché questa regione aveva incrociato la ripresa post covid in maniera rilevante con tassi di crescita buoni che aveva consentito di recuperare quanto perso nel periodo della pandemia". (ANSA).