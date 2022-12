Gas: Iv Basilicata, grazie a noi bonus anche alle imprese

(ANSA) - POTENZA, 01 DIC - "Grazie all'emendamento del gruppo consiliare di Italia Viva-Renew Europe, approvato all'interno dell'assestamento di bilancio regionale, anche le imprese lucane potranno ottenere benefici che prima non erano previsti dal bonus gas": lo hanno detto, stamani a Potenza, in una conferenza stampa, il capogruppo di Iv Luca Braia, il vicepresidente del consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese e il coordinatore regionale di Iv, Nicola Scocuzza.

In vista della mozione di sfiducia al presidente Bardi che si voterà nei prossimi giorni in consiglio regionale, Braia e Polese hanno ribadito che "siamo distanti dalla maggioranza, ma distinti dalle altre minoranze. Riteniamo fallimentare l'esperienza di questo governo regionale di centrodestra - hanno aggiunto - siamo e restiamo all'opposizione, ma concentrati sui temi che interessano la comunità lucana". (ANSA).