Aids: al San Carlo di Potenza attivato l'ambulatorio PreP

(ANSA) - POTENZA, 01 DIC - "In occasione del World Aids Day, che si tiene come di consuetudine il primo dicembre, è stato attivato, all'interno del reparto di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera regionale 'San Carlo' di Potenza, l'ambulatorio per la dispensazione della PreP (Pre-Exposure Prophylaxis) e per il controllo successivo alla prima visita - follow up - dei soggetti che ne facciano richiesta".

Lo ha annunciato, attraverso l'ufficio stampa, il direttore generale del San Carlo, Giuseppe Spera, il quale ha sottolineato "l'importanza di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di continuare a mantenere alta l'attenzione sul tema, attivare le opportune misure di prevenzione e fornire le giuste informazioni sulla malattia. Questo è il senso della Giornata mondiale contro l'Aids che si celebra ogni primo dicembre, conclude Spera, un'occasione in più per lasciarsi alle spalle stigma e timori e per affrontare la vita con più consapevolezza".

Nel comunicato è specificato che "l'ambulatorio PrEP (counselling, prescrizione e follow up) prevede un primo accesso gratuito e diretto, senza prenotazioni e impegnativa, dalle ore 8 alle ore 11 di mercoledì. Le successive valutazioni di follow up avverranno su appuntamento con impegnativa rilasciata dallo specialista prescrittore". (ANSA).