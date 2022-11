Lega: Pepe, "ripartiamo dai migliori risultati ottenuti"

(ANSA) - POTENZA, 30 NOV - "Ripartirò dalla Lega del nove per cento, da quella che ha ottenuto risultati migliori di altre regioni d'Italia, numeri straordinari raccolti anche senza quelli che ci hanno lasciato": lo ha detto stamani, a Potenza, Pasquale Pepe, nuovo commissario del partito di Salvini per la Basilicata, che ha spiegato ai giornalisti quali saranno i punti del suo ruolo, annunciando la sua nomina a consigliere della Presidenza del Consiglio con delega per il Sud.

"In Basilicata ci sarà un nuovo corso nella gestione del partito - ha detto - e c'è tanto da fare per strutturarci e affidare i ruoli giusti alle persone, nell'esclusivo interesse dei lucani. Dobbiamo elaborare una proposta politica che serva a sostenere lealmente il governatore Bardi e tutti i comuni, a cominciare da Potenza". E proprio sul capoluogo di regione, in fase di stallo e con la nomina del presidente del consiglio che slitta da circa un anno, Pepe ha chiarito: "Dal punto di vista amministrativo si sta lavorando molto bene. Sulla nomina del presidente del consiglio ci si è incagliati nelle norme. Tutti i partiti del centrodestra hanno rinnovato l'assoluta fiducia nei confronti del sindaco Guarente. Ora dobbiamo rivederci, riunirci in maggioranza e rielaborare i temi, ma questo è un dovere della politica e non vuol dire sfiducia".

Dissesto, acqua e aiuti alle imprese, secondo Pepe, sono i punti sui quali continuare ad operare a livello regionale con un obiettivo dichiarato: "Dobbiamo puntare a rivincere le prossime elezioni regionali, senza farci battere dalla schizofrenia di qualcuno, né dal tranello delle opposizioni frantumate. Da parte nostra c'è da risanare e occupare alcune zone scoperte a cominciare da Matera città, sforzandoci di sostenere le amministrazioni comunali e il governo regionale in questo anno e mezzo che resta, nell'idea che il centrodestra deve restare unito, senza scartare tutte le opzioni che riguardano l'interesse generale dei lucani". (ANSA).