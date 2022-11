Regione Basilicata: Giorgetti torna in Consiglio ma lascia M5S

(ANSA) - POTENZA, 29 NOV - Dopo aver vinto il ricorso al Consiglio di Stato, contro l'ex collega di partito Carmela Carlucci, entrata al suo posto nel gennaio del 2020 per decisione del Tar per la Basilicata, Gino Giorgetti ha ripreso posto nel Consiglio regionale e ha annunciato la fuoriuscita dal Movimento Cinque Stelle. Giorgetti era stato eletto nelle elezioni del marzo del 2019 e quindi era stato in Consiglio per circa nove mesi. (ANSA).