Scuola: consegnati i primi lavori per "Galilei" di Potenza

(ANSA) - POTENZA, 28 NOV - Sono stati consegnati, stamani, i primi lavori di ristrutturazione della sede principale del liceo scientifico "Galileo Galilei" di Potenza: alla cerimonia di presentazione degli interventi e della firma sui contratti hanno partecipato il presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, gli ingegneri responsabili dell'esecuzione dei lavori e il dirigente scolastico, Lucia Girolamo.

Da oggi si comincerà a lavorare nel corpo principale sulla demolizione e la realizzazione di un edificio principale in legno, "ecologico" e salubre. "Negli altri corpi - ha spiegato il dirigente dell'Ufficio Patrimonio ed edilizia scolastica, Enrico Spera - il progetto prevede miglioramenti sismici dei padiglioni B e C e dei corpi destinati all'auditorium e alle due palestre. Si procederà a lavori per parti - ha aggiunto - e contiamo di finire tutto in due anni e due mesi. Il limite massimo è giugno 2026 ma saremo ampiamente entro questo limite".

Gli interventi richiederanno una spesa complessiva di 7,2 milioni di euro, sul plesso principale saranno spesi i primi tre milioni e mezzo di euro, intercettati dal Pnrr e dal Decreto Mutui Bei edilizia scolastica, nella logica della Provincia il cui presidente Giordano ha detto: "Riconsegneremo alla comunità una scuola moderna, con metodi di nuova generazione. La sicurezza delle scuole è una priorità per l'amministrazione che presiedo, siamo molto attenti a intercettare tutti i finanziamenti possibili per interventi anche in altri plessi dell'area".

"Finalmente si comincia - ha detto Girolamo - sarà realizzato un edificio innovativo e per questo chiediamo di avere pazienza a tutti nel gestire un momento epocale per la nostra scuola".

Gli studenti che hanno le aule nel plesso oggetto dei lavori saranno trasferiti nella sede secondaria presso l'istituto Nitti, poco distante dalla sede principale. (ANSA).