Ambiente: nel Potentino soccorso un nibbio reale ferito

(ANSA) - VAGLIO BASILICATA, 28 NOV - Un nibbio reale con un'ala spezzata è stato soccorso nelle campagne di Vaglio dai Carabinieri, che lo hanno affidato ad un Centro di recupero degli animali selvatici affinché venga curato e poi rimesso in libertà.

Il rapace aveva un'ala spezzata "e forse da giorni non riusciva e mangiare né a bere". I Carabinieri si sono presi cura dell'uccello - la cui specie nidifica stabilmente in Basilicata - in attesa dell'arrivo di un "falconiere volontario di lunga esperienza". (ANSA).