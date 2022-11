Dal 4 al 6 dicembre a Matera gli ''Stati generali della scuola''

(ANSA) - MATERA, 26 NOV - Con l'obiettivo di scrivere il ''Manifesto della scuola che verrà'', da proporre al Governo, Matera ospiterà dal 4 al 6 dicembre gli ''Stati generali della scuola'' con un coinvolgimento ''dal basso'' di quanti ne sono protagonisti e della comunità locale.

L'evento, presentato oggi in Municipio nel corso di una conferenza stampa, prevede presentazioni di libri, incontri tematici su pratiche educative e di comunità da legare al cambiamento in corso, in relazione alle nuove tecnologie e al dibattito aperto dai contraccolpi negativi su didattica e apprendimento procurati da disagi e limitazioni di confronto imposti dall'epidemia da covid 19. Alla manifestazione parteciperà, nella giornata inaugurale, la Sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti.

