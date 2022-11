Auto storiche: a Potenza torna la 'Notte dei Lupi'

(ANSA) - POTENZA, 26 NOV - "Dopo lo stop degli anni scorsi", la Notte dei Lupi "è pronta a vivere l'edizione 2022", in programma il 17 dicembre. La manifestazione "che quest'anno - è scritto in un comunicato - prenderà vita con una veste rinnovata è organizzata da AC Potenza, Historic Club Lupi delle Lucania, Scuderia delle Aquile e da Lanfranco Nortano che vivrà l'avventura con la Mercedes 170 DS del 1952 testimonial della locandina".

La sera del 17 dicembre "la carovana di auto storiche partirà da viale Dante a Potenza è farà i '4 Passi nella notte'. Con un percorso di 173 km è previsto l'attraversamento in notturna di quattro suggestivi passi lucani: Rifreddo (1.170 mt sul livello del mare), Sella Lata (1.240), Fontana dei Pastori (1.400) e Sellata (1.263). Attraversando Lago Todaro e il percorso storico dell'Abriola-Sellata, l'arrivo è previsto al Giubileo Hotel di Rireddo di Pignola. Durante la notturna sono previsti esclusivamente controlli fotografici".

Il cronometro "entrerà invece in scena la mattina successiva a Potenza quando gli equipaggi si cimenteranno nel raduno di precisione con una serie di passaggi sui pressostati. La classifica generale sarà formulata previo riscontro delle prove fotografiche della notte". (ANSA).