Violenza donne: nel 2022 in Basilicata presentate 16 denunce

(ANSA) - POTENZA, 24 NOV - Sono 16 le denunce presentate in Basilicata dalle donne vittime di violenza nel 2022, e di queste 13 per maltrattamenti, due per stalking e una per altri motivi: lo ha reso noto stamani, a Potenza, alla vigilia della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. l'associazione "Telefono Donna" che ha presentato un report riepilogativo della situazione fino al 31 ottobre scorso.

"Un anno di lavoro - ha detto la presidente di "Telefono Donna", Cinzia Marroccoli - ha messo in evidenza la diminuzione delle denunce per un senso di sfiducia verso le istituzioni e verso il percorso giudiziario. Le donne hanno paura di non essere tutelate nel momento in cui fanno la denuncia, temono che il percorso sia lungo, pesante, doloroso, temono di essere di nuovo vittimizzate e che la loro parola sia messa in discussione". (ANSA).