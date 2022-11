Mostre: a Matera 'Hostia' prorogata fino all'8 gennaio

(ANSA) - MATERA, 08 NOV - Dopo "il grande successo decretato da oltre diecimila visitatori, è stata prorogata fino all'8 gennaio la mostra 'Hostia. Pier Paolo Pasolini', progetto espositivo ideato dall'artista Nicola Verlato e curato da Lorenzo Canova e Vittorio Sgarbi, prodotto e organizzato da Associazione MetaMorfosi in collaborazione con il Museo Nazionale di Matera".

In una nota diffusa dallo stesso Museo nazionale, è specificato che "la mostra, che gode del patrocinio della Regione Basilicata, del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini e della Quadriennale di Roma, rimarrà aperta anche per le festività natalizie concludendo così l'anno dedicato alle celebrazioni del centenario della nascita dell'artista, nato a Bologna il 5 marzo 1922 e morto a Roma nel 1975". (ANSA).