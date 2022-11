Libri: 'Oltre Ippocrate', storia di un medico condotto

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - "Oltre Ippocrate" è la prima opera narrativa di Bruno Masino, che pur non avendo nulla di autobiografico, prende spunto dalla storia professionale e umana dell'autore.

Andrea Molina è il protagonista del racconto, ambientato in un paese del Sud Italia, ma il vero artefice delle 200 pagine, edite da Epika Edizioni, è il suo sguardo. Andrea da bambino guarda il medico condotto del paese fino a voler essere come lui, che cura con dedizione e amore il prossimo. Andrea da adulto scorge Federica, la professoressa più carina del paese, e se ne innamora perdutamente. Andrea, infine, pone il suo sguardo, colmo di ammirazione, su un sindaco e sulla politica e decide di scendere in campo come amministratore locale, per essere al fianco dei bisogni di un'intera collettività. Infine, sarà proprio quello sguardo che la criminalità organizzata cercherà di oscurare.

Nel romanzo, Masino avverte l'urgenza di riportare al centro della questione l'importanza che aveva, soprattutto nel Sud Italia, il medico condotto, colui che sapeva essere riferimento autorevole per l'intera comunità, e non - come capita a volta oggi, un medico burocrate, lontano dai bisogni dei pazienti. Il racconto dell'autore si fa quindi memoria e ci accompagna dentro un pezzo di storia d'Italia.

Oltre Ippocrate è un testo attualissimo che ci interroga su quanto siamo davvero disposti a dare per il bene della collettività e quanto dovrebbe essere nobile il ruolo della politica.

L'autore, nato a Tramutola (Potenza) dove ancora vive, è medico chirurgo. Ha ricoperto, tra gli altri, anche l'incarico di direttore medico ospedaliero. (ANSA).