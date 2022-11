Industria: area di Tito; sindaco, ripristinare la sicurezza

(ANSA) - POTENZA, 07 NOV - Il sindaco di Tito (Potenza), Graziano Scavone, ha chiesto all'Apibas di intervenire mettere fine alle "condizioni di insicurezza e pericolosità della viabilità interna" dell'area industriale del paese, alle porte di Potenza.

Scavone ha sottolineato l'urgenza dell'intervento, ricordando che la Regione ha assegnato all'Apibas, nello scorso mese di luglio, 8,8 milioni di euro per interventi nelle aree industriali, 1,3 dei quali destinati proprio all'area di Tito.

Il sindaco, infine, ha proposto la riapertura limitata della carreggiata in prossimità di un ponte che ha una trave danneggiata. La chiusura al traffico dell'area, dal marzo 2021, crea "non poche difficoltà" alla circolazione e agli utenti che si recano nella zona. (ANSA).