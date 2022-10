Sicurezza: riunione a Potenza su manifestazioni pubbliche

(ANSA) - POTENZA, 25 OTT - "I contenuti delle direttive ministeriali" da seguire quando si organizzazioni manifestazioni pubbliche sono stati illustrati ai sindaci di 25 comuni della provincia di Potenza oggi, nel capoluogo, in una riunione promossa dal prefetto, Michele Campanaro, alla quale hanno partecipato anche rappresentanti delle forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco.

Campanaro ha sottolineato che anche per le "pubbliche manifestazioni" è necessario puntare sulla "massima sinergia istituzionale e la più stretta collaborazione di tutte le sue componenti, da quelle statali a quelle espressione di poteri locali e territoriali". Ai sindaci - secondo quanto reso noto dalla prefettura - è stato fornito "un utile strumento di sintesi sia sull'iter procedurale da seguire in vista dello svolgimento di una manifestazione pubblica sia sugli adempimenti correlati". Altre tre riunioni - per parlare dello stesso tema con gli altri sindaci del Potentino - si svolgeranno il 27 ottobre, il 3 e l'8 novembre prossimi. (ANSA).