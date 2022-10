Sanità lucana: manca numero legale, salta votazione in Consiglio

(ANSA) - POTENZA, 21 OTT - A causa della mancanza del numero legale, nel Consiglio regionale della Basilicata non si è tenuta la votazione per l'accettazione delle dimissioni di Francesco Cupparo e Francesco Piro, i due consiglieri di Forza Italia che si sono dimessi in seguito all'inchiesta sulla sanità lucana, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza. Al momento della verifica del numero legale, richiesta dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso Coviello, in aula erano presenti solo sette consiglieri. (ANSA).