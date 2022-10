Sanità lucana: domani accettazione dimissioni due consiglieri FI

(ANSA) - POTENZA, 20 OTT - Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, alle ore 10 di domani, venerdì 21 ottobre, a Potenza, nell'aula Dinardo del Palazzo della Giunta regionale.

All'ordine del giorno - è specificato in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa dell'assemblea - "l'accettazione delle dimissioni del consigliere Francesco Piro (Forza Italia) e surroga con il consigliere Gerardo Bellettieri e l'accettazione delle dimissioni del consigliere Francesco Cupparo (Forza Italia) e surroga con il primo dei non eletti nella lista circoscrizionale per la provincia di Potenza di Forza Italia".

Piro e Cupparo sono indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla sanità lucana coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo lucano. Lo scorso 7 ottobre, Piro - che era capogruppo azzurro nell'aula di via Verrastro - fu arrestato e trasferito nel carcere di Potenza: dopo l'interrogatorio di garanzia, lo scorso 14 ottobre il gip ha diposto gli arresti domiciliari. Per Cupparo (che si è dimesso anche dalla carica di assessore regionale all'agricoltura), invece, è in vigore il divieto di dimora nel capoluogo lucano: misura cautelare che rende effettiva la sospensione ai sensi della Legge Severino.

"Seguiranno - è evidenziato nel comunicato - le comunicazioni del Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, in ordine all'attuale situazione politico-amministrativa". (ANSA).