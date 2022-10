A Potenza tappa del Treno della memoria del Milite Ignoto

(ANSA) - POTENZA, 20 OTT - Ha fatto tappa stamani a Potenza, alla Stazione Centrale, il "Treno del Milite Ignoto" allestito dal Ministero della Difesa, in collaborazione con il gruppo Ferrovie dello Stato, la Fondazione Fs e la Struttura di Missione. Dopo i saluti della autorità civili, militari e religiose, è stata inaugurata la mostra itinerante multimediale raccolta in due convogli, uno dei quali originale rispetto al viaggio che il 4 novembre del 1921 trasportò la salma del Milite Ignoto da Aquileia a Roma.

E il viaggio organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa ha avuto come scopo principale quello di "onorare il sacrificio delle persone morte in guerra e per ricordare soprattutto alle giovani generazioni, i momenti storici del nostro Paese e tramandare valori come il sacrificio e il senso della Patria", come ha detto ai giornalisti il maggiore Antonio Calabria, comandante della Compagnia Carabinieri di Potenza.

Alla manifestazione nel capoluogo della Basilicata hanno partecipato 475 alunni di dieci istituti scolastici della regione, oltre a un nutrito gruppo di associazioni combattentistiche, dei Carabinieri e dei Bersaglieri Il treno è partito da Trieste lo scorso 6 ottobre, è arrivato in Basilicata da Bari e proseguirà verso Catanzaro. La chiusura del viaggio della memoria è prevista per il 4 novembre a Roma.

(ANSA).