Anche Noa per i 30 anni dell'Orchestra della Magna Grecia

(ANSA) - MATERA, 14 OTT - Diciannove date, da novembre 2022 a maggio 2023, con figure di rilievo della cultura e della musica, per il cartellone dell' Orchestra della Magna Grecia che festeggia i 30 anni di attività.

Nel programma, presentato oggi a Matera dal direttore artistico Piero Romano e dall'assessore comunale alla cultura, Tiziana D'Oppido, figurano tra gli altri Noa, Mariangela Vacatello, Valentina Lisitsa, Serena Autieri, Elly Suh, Claudio Santamaria, Joseph Calleja, Tony Hadley, Antonella Ruggiero, Lucas Debargue, Stefano Bollani e Hyung-Ki Joo e Giuliana Gianfaldoni.

Durante l'incontro con i giornalisti, Romano ha annunciato che per questa edizione è stato "contenuto" il costo dell'abbonamento e che è stato istituito il biglietto "sospeso" per chi volesse consentire di assistere agli spettacoli anche alle persone in difficoltà economiche. (ANSA).